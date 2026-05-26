İstanbul'da trafik denetimi: Yakalandı bahaneleri sıraladı

İstanbul’da trafik ekiplerinin sürücülere yönelik gerçekleştirdiği denetimler aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Kadıköy’de, sürücülere yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.

30 GÜN SÜREYLE ARAÇ TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Kadıköy Sahil Yolu’ndaki denetimler sırasında egzoz sisteminde usulsüz işlem yapıldığı belirlenen bir araç durduruldu.

Yapılan incelemelerin ardından sürücüye cezai işlem uygulanırken araç, 30 gün süreyle trafikten menedildi.

"NASIL OLDU ANLAMADIM"

Ceza işlemleri sırasında konuşan sürücü, aracın önceki sahibinden bu şekilde kaldığını öne sürerek yaşananları şu sözlerle anlattı: "Polis ağabeyler bizi durdurdu. Sonra arabanın altına indiler baktılar. ‘Bunda egzoz mu var?’ dediler. Ben de ‘Evet var ama hiç kullanmadım.

Aracı önceki sahibinden bu şekilde aldım. O da bir şey olmaz deyince aracı eski haline getirmedim’ dedim. Nasıl oldu anlamadım, egzoz çalıştı. Öyle ceza yedik." dedi.