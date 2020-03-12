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İstanbul'da trafik kazası: 1 yaralı

İstanbul'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İHA | 12.03.2020 - 06:31..
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İstanbul  E-5 karayolu Okmeydanı mevkii Haliç istikametinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 TC 022 plakalı otomobil ile 07 CMN 45 plakalı otomobil çarpıştı.

1 KİŞİ YARALANDI

Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan şahsı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından Haliç istikametinde yoğun trafik oluştu. Olay yerine çağrılan çekiciler ile kaza yapan araçlar bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'da trafik kazası: 1 yaralı

İstanbul'da trafik kazası: 1 yaralı

İstanbul'da trafik kazası: 1 yaralı

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