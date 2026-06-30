İstanbul’da trafik magandası aracın camını yumrukladı: Sürücüyü darbetti

Türkiye’de özellikle büyükşehirlerde trafik yoğunluğu, stres ve tahammülsüzlük kaynaklı 'trafik magandası' olarak nitelendirilen olaylar sıkça yaşanıyor.

Benzer 'yan bakış', selektör veya küçük bir hareket bahanesiyle başlayan tartışmaların hızla şiddete dönüşmesi de tepki topluyor.

Bu tür olaylarda araç camlarının kırılması, darp ve mala zarar verme suçları gündeme geliyor.

PARA CEZASI VE ADLİ İŞLEM GİBİ YAPTIRIMLAR UYGULANIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, trafikteki tartışmalara bağlı yaralama ve mala zarar olayları düzenli olarak takip ediliyor.

Caydırıcılık için idari para cezaları, ehliyet ve araç bağlama gibi yaptırımlar uygulanıyor.

Benzer olaylarda şüphelilere kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından adli işlem yapılıyor.

İSTANBUL TRAFİĞİNDE MAGANDA DEHŞETİ

İstanbul Aksaray'da da bunlara örnek bir olay yaşandı.

Trafikte seyir halindeki bir sürücünün yanından hızla geçen bir otomobile baktığı iddiasıyla başlayan tartışma, şiddet olayına dönüştü.

ÖNCE ARAÇ CAMINI KIRDI, SONRA SÜRÜCÜYÜ DARBETTİ

Sürücünün iddiasına göre, "Neden bakıyorsun?" sorusuyla durdurulduğu araçtan inen şahıs, tartışmanın büyümesi üzerine aracının camını yumruklarıyla kırdı.

Trafik magandası ardından sürücüyü darbetti.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Olay, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu.