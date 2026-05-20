İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar yükseldi

Megakent'te kaos dolu bir gün...

İstanbul’da günlerdir yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi.

Öğleden sonra aniden bastıran yağmur nedeniyle özellikle Boğaz hattı ve çevresindeki ilçelerde, yollar göle döndü.

TRAFİĞİ ETKİLEDİ

Öte yandan yağışın etkisi ile beraber kent genelinde trafik durma noktasına geldi.

Sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

YOĞUNLUK YÜZDE 89'U GÖRDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 17.46 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89’a yükseldi.

TEM Otoyolu ve D-100 karayolunda araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

DURMA NOKTASINA GELDİ

Ayrıca trafiğin yer yer dur-kalk şeklinde ilerlediği kaydedildi.

Şehrin birçok noktasında araçlar, uzun süreler sabit bir şekilde beklemek zorunda kaldı.

AVRUPA LİGİ FİNALİ'NİN DE ETKİSİ VAR

Kentte bu akşam oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Bu kararın da artan trafik yoğunluğunun nedenlerinden biri olduğu belirtildi.