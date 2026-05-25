İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 9

İstanbul, bayramı sakin geçirecek gibi duruyor.

İstanbulluların bir kısmının bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek üzere şehirden ayrılmasıyla metropolde trafik yoğunluğu, en düşük seviyeye geriledi.

İstanbul, Kurban Bayramı'na 2 gün kala pazartesi gününe sakin başladı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 9

Normal günlerde yüzde 80'lere ulaşan trafik yoğunluğu, bayram göçünün etkisiyle saat 09:23 itibarıyla yüzde 9'da kaldı.

KÖPRÜ GEÇİŞLERİ DE SAKİN

Mesai günlerinde onlarca dakika süren mesafelerde seyahat süreleri 1-2 dakikaya kadar indi.

Köprü geçişleri de an itibarıyla sakin.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, bazı merkezler arası seyahat süreleri de kısaldı.