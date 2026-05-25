İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 9
9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı, İstanbul'da yollar boş kaldı. Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü.
İstanbul, bayramı sakin geçirecek gibi duruyor.
İstanbulluların bir kısmının bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek üzere şehirden ayrılmasıyla metropolde trafik yoğunluğu, en düşük seviyeye geriledi.
İstanbul, Kurban Bayramı'na 2 gün kala pazartesi gününe sakin başladı.
Normal günlerde yüzde 80'lere ulaşan trafik yoğunluğu, bayram göçünün etkisiyle saat 09:23 itibarıyla yüzde 9'da kaldı.
KÖPRÜ GEÇİŞLERİ DE SAKİN
Mesai günlerinde onlarca dakika süren mesafelerde seyahat süreleri 1-2 dakikaya kadar indi.
Köprü geçişleri de an itibarıyla sakin.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, bazı merkezler arası seyahat süreleri de kısaldı.
