İstanbul'da trafikte tartışan sürücüye 180 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan trafikte tartışma görüntülerine ilişkin inceleme başlattı.

Sanal devriye çalışmaları kapsamında yapılan incelemelerde, olayın Fatih ilçesinde meydana geldiği belirlendi.

Çalışmalarda araç sürücüsünün M.Y. olduğu tespit edildi.

SÜRÜCÜYE CEZA ÜSTÜNE CEZA

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden toplam 180 bin lira trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten menedilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Öte yandan sürücü M.Y., hakkında adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.