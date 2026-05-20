İstanbul'da trafikte tartışmaya 181 bin lira ceza

Trafikte kurallara uyulması kadar, sabırlı ve hoşgörülü davranış da birçok sorunun önüne geçebiliyor.

Sürücülerin öfkelerini kontrol etmeleri büyük önem taşırken, edemedikleri durumlarda geri dönülemez sonuçlar doğabiliyor.

İstanbul Avcılar'da bunlara bir örnek daha yaşandı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ VE YOLCUNUN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanal Devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan 'Avcılar'da trafikte tartışma' konulu görüntüleri incelemeye aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda, görüntüye yansıyan araç sürücüsünün M.B., yolcunun ise B.B. olduğu tespit edildi.

181 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Yakalanan iki kişiye, 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek' ve 'yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunması' maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 181 bin 246 lira para cezası uygulandı.

SÜRÜCÜLERİN EHLİYETLERİNE EL KONULDU

Ayrıca söz konusu araç 60 gün süreyle trafikten menedilirken, sürücülerin sürücü belgelerine de 60 gün süreyle el konuldu.

Şüpheliler, adli işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine sevk edildi.