İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde ilginç anlar meydana geldi.

Trafikte seyreden iki sürücü nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışmaya başladı.

Tansiyonun giderek daha da artması sonucu bir sürcü aracından inip diğer sürücüye uygunsuz davranışlarda bulundu.

CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Sürücünün araç camlarını yumruklayan şüpheli, ardından el hareketi yapıp dilinin çıkardı.

Daha sonra araçtan uzaklaşan şüpheli, diğer sürücüye cinsel organını gösterdi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden sürücünün camlarını açmayıp aracından inmemesi ise dikkat çekti.

ARAÇTAN İNENE 180 BİN TL CEZA

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden toplam 180 bin lira trafik idari para cezası uygulanıyor.

Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten menedilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuluyor.