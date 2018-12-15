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İstanbul'da tramvay kazası

Bağcılar- Kabataş seferini yapan tramvay, Cevizlibağ'da raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarptı.

Haber Merkezi | 15.12.2018 - 16:15..
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sg

Bağcılar- Kabataş seferini yapan tramvay Cevizlibağ'da raydan çıktı. Raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı. Kazada tramvaylarda hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı.

İNCELEME BALŞATILDI

Saat 15.30 sıralarında meydana gelen kaza nedeniyle seferler yapılamıyor. Tramvaydan inen yolcuların raylarda yürüdüğü görüldü. Olay yerine gelen ekipler, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

İETT OTOBÜSLERİ HİZMET VERECEK

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş - Bağcılar Hattımızda, Çevizlibağ - Topkapı arasnda meydana gelen arıza nedeniyle, seferlerimiz Bağcılar - Cevizlibağ ve Kabataş - Pazartekke arası yapılmaktadır, Cevizlibağ - Topkapı arasında İETT Otobüsleriyle hizmet verilecektir." denildi.

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