İstanbul'da tramvayda hırsızlık yapan yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı

İstanbul Sultanahmet'te 24 Nisan'da Pakistan uyruklu G.N.N., tramvaydayken içinde 3 bin dolar, 30 bin Pakistan parası, kimlik ve pasaportlarının bulunduğu çantası çalındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken aynı gün tramvayda Çin uyruklu 35 yaşındaki N.L.'nin, içinde fotoğraf makinesi ve 100 bin Japon yeni parası bulunan bel çantası da çalındı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada polis, tramvayın güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızları belirledi.

Görüntülerde, kalabalık olan tramvayın içinde şüphelilerin hırsızlık yaptığı görüldü.

İki olayın da aynı hırsızlar tarafından yapıldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hırsızlıkları gerçekleştirdikleri belirlenen Bosna Hersek uyruklu 30, 36 ve 31 yaşlarındaki D.T., A.M. ve B.H. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.