İstanbul'da turistten fazla ücret talep eden taksiciye 140 bin lira ceza

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İstanbul'un taksi çilesi son bulmuyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bir ticari taksi sürücüsünün taksimetre açmadan turist yolcuyu taşıdığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemede Arnavutköy'den aldığı turisti Fatih'e götüren taksicinin yolculuk esnasında taksimetreyi açmadığı ve yolcudan yüksek ücret talep ettiği tespit edildi.

Turist yolcunun 4 bin 300 lira ücret talep edilmesi üzerine itiraz ettiği anlaşıldı.

140 BİN LİRA CEZA YEDİ

Kimliği tespit edilen taksi sürücüsü F.A. (31), sevk ve idaresindeki ticari taksiyle birlikte yakalandı.

Polis merkezine götürülen taksi sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak ile emniyet kemeri kullanmamak maddelerinden toplam 140 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Ceza puanını aşması nedeniyle sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan F.A.'nın aracı da trafikten men edildi.

Ayrıca 'ticari taksi sürücü kartı' iptal edilmek üzere ilgili kuruma bilgi verildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A., dolandırıcılık suçundan dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.