İstanbul'da üç kadın sürücünün inatlaşması trafiği felç etti

İstanbul trafiği, Türkiye'nin en yoğun ve karmaşık ulaşım ağlarından birine sahip.

Nüfus artışı, araç sayısının hızla yükselmesi, altyapı yetersizlikleri ve sürücü davranışları gibi faktörler, günlük hayatta sık sık tıkanmalara neden oluyor.

BİR ARACIN YOL VERMEMESİYLE YOL DAKİKALARCA TIKANABİLİYOR

Trafik yoğunluğu özellikle akşam saatlerinde ve belirli kavşaklarda kritik seviyelere ulaşıyor.

Bu yoğunlukta sürücülerin ise anlayışlı ve sağ duyulu davranması önem taşıyor.

Özellikle dar yollarda veya yoğun kavşaklarda küçük bir yol verme eksikliği, saatlerce süren zincirleme tıkanmalara dönüşebiliyor.

'İNAT' TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Aksi takdirde istenmeyen manzaralara, geri dönülemez sonuçlara yol açıyor.

İbret olacak tarzda örnekler ise şehrin farklı bölgelerinden gelmeye devam ediyor.

Son olarak İstanbul’un yoğun trafiği, yine bir 'inatlaşma' vakasıyla kilitlendi.

ÜÇ KADIN SÜRÜCÜ YOL VERMEMEK İÇİN DİRENDİ

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, üç kadın sürücünün yol verme konusunda birbirleriyle direnmesi sonucu uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay, özellikle bir taksi sürücüsünün arabuluculuk çabalarına rağmen çözülemedi.

Görüntülerde, üç kadın sürücünün kullandığı otomobilin karıştığı bir kavşak veya dar yolda sürücülerin karşılıklı yol vermeyi reddettiği anlar yer aldı.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜNÜN ÇABALARI NETİCE VERMEDİ

Taksi şoförü olay yerinden müdahale ederek trafiği açmaya çalışsa da sürücüler araçlarından inmeyip, inatlarını sürdürdü.

Taksi şoförünün "Abla geri gel de yol açılsın." sözleriyle ikna çabalarının dakikalarca sürdüğü anlar, sosyal medyada da tepkiye neden oldu.

Üç kadın sürücünün 'ego savaşları', dakikalar sonra son bularak trafiğin normale dönmesi sağlandı.