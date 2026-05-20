İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi'nin final gecesi: Freiburg mu? Aston Villa mı?

UEFA Avrupa Ligi’nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu bugün İstanbul’da belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci turnuvasının final maçı Freiburg ile Aston Villa arasında Beşiktaş Park’ta saat 22.00’de başlayacak.

İngiltere temsilcisi; 1981-82 sezonunda Rotterdam’daki finalde Bayern Münih’i 1-0 yenerek dönemin Şampiyon Kulüpler Kupası’nı kazanmış, ardından UEFA Süper Kupa finalinde de Barcelona’ya 3-1 üstünlük sağlamıştı.

Alman ekibi ise kulüp tarihinin ilk Avrupa finaline çıkıyor.

İSTANBUL 5. KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

İstanbul, beşinci kez bir UEFA organizasyonunun finaline ev sahipliği yapacak.

Daha önceki dört finalin üçünde temsilcisi olan İngilizler hiç kaybetmedi.

Aston Villa Teknik Direktörü Emery “UEFA Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör” rekorunu geliştirmek istiyor.

Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster kariyerinin ilk Avrupa finaline çıkacak.

EMERY TECRÜBELİ, FREIBURG İLK KEZ BAŞARABİLİR

Finaldeki takımların toplam değeri 683 milyon 875 bin Euro. Freiburg 191 milyon 375 bin, Aston Villa ise 492 milyon 500 bin değere sahip.

UEFA Avrupa Ligi'ni en çok ise İspanyollar kazandı.

İspanyol ekipleri toplamda 19 finalde 14 şampiyonluk elde etti.

İngilizler 19 finalde 10 kupa kaldırdı.

Son olarak Almanlar 15’te 7 yaptı.