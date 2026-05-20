İstanbul'da UEFA finali! 20 Mayıs 2026 trafiğe kapatılan yollar

Megakent, UEFA finaline ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Freiburg ile Aston Villa arasında oynanacak final karşılaşması nedeniyle güvenlik ve trafik düzenlemelerinin planlandığı belirtildi.

Müsabaka kapsamında 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü trafiğe kapalı yollar duyuruldu.

Sürücüler, alternatif güzergahları da merak ediyor.

20 MAYIS 2026 TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

07.00'den müsabaka bitimine kadar, Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışları ile Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç trafiğine kapatılacak.

Saat 11.00’den etkinlik bitimine kadar Beşiktaş’ta Yıldız Posta Caddesi, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Süleyman Seba Caddesi başta olmak üzere birçok yol trafiğe kapatılacak.

Sürücüler için Yıldız Caddesi, Ihlamur Dere Caddesi ve Muallim Naci Caddesi gibi alternatif güzergahlar belirlendi.

Beyoğlu'nda, Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Galata Köprüsü, Tersane Caddesi, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, İnönü Caddesi, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Mete Caddesi, Sıraselviler Caddesi ve Asker Ocağı Caddesi trafiğe kapatılacak.

Şişli'de ise Dolmabahçe Bomonti Tünel, Taşkışla Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Maçka Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Mim Kemal Öke Caddesi araç trafiğine kapalı olacak.

Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Sürücüler, Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Yedikuyular Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Bahriye Caddesi, Irmak Caddesi, Kurtuluş Deresi Caddesi, Dolapdere Caddesi, Kadiriler Yokuşu Sokak, Boğazkesen Caddesi ile Yeni Çarşı Caddesi'ni alternatif güzergah olarak kullanabilecek.