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İstanbul’da ulaşım kullanımı yüzde 64 oranında düştü

İstanbul’da yeni tip korona virüs nedeni ile 20 Mart Cuma günü toplu taşıma kullanım oranı yüzde 64 oranında azaldı. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 8 oranına kadar düştü.

İHA | 21.03.2020 - 10:55..
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İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı koronavirüs nedeniyle yüzde 64 seviyesine kadar düştü.

6 Mart Cuma günü 7 milyon 387 bin 197 kişi tarafından kullanılan toplu taşıma araçları, 13 Mart Çarşamba günü 6 milyon 188 bin 972 olurken, bu sayı yüzde 64 oranına düşerek dün itibariyle 2 milyon 214 bin 832 kişiye kadar geriledi.

Öte yandan trafik yoğunluğunda İstanbul’da bugün sabah saatlerinde yüzde 8 ile son günlerin en az yoğunluğu ölçüldü.

İstanbul’da ulaşım kullanımı yüzde 64 oranında düştü

METROBÜS DURAKLARI BOŞ KALDI

Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı köprüler, E-5 ve TEM otoyolunun boş olduğu görüldü. Metrobüs duraklarının boş olması ise havadan drone ile görüntülendi.

İstanbul’da ulaşım kullanımı yüzde 64 oranında düştü

SEYYAR SATICILAR YOLLARDA

Zeytinburnu sahil yolunda ise bazı vatandaşların virüs salgını olmasına rağmen sokaklarda ve sahillerde olduğu görüldü. Birkaç seyyar satıcı ise para kazanmak için yollarda beklediği görüldü.

İstanbul’da ulaşım kullanımı yüzde 64 oranında düştü

İstanbul’da ulaşım kullanımı yüzde 64 oranında düştü

İstanbul’da ulaşım kullanımı yüzde 64 oranında düştü

İstanbul’da ulaşım kullanımı yüzde 64 oranında düştü

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