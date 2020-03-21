İstanbul’da ulaşım kullanımı yüzde 64 oranında düştü

İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı koronavirüs nedeniyle yüzde 64 seviyesine kadar düştü.

6 Mart Cuma günü 7 milyon 387 bin 197 kişi tarafından kullanılan toplu taşıma araçları, 13 Mart Çarşamba günü 6 milyon 188 bin 972 olurken, bu sayı yüzde 64 oranına düşerek dün itibariyle 2 milyon 214 bin 832 kişiye kadar geriledi.

Öte yandan trafik yoğunluğunda İstanbul’da bugün sabah saatlerinde yüzde 8 ile son günlerin en az yoğunluğu ölçüldü.

METROBÜS DURAKLARI BOŞ KALDI

Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı köprüler, E-5 ve TEM otoyolunun boş olduğu görüldü. Metrobüs duraklarının boş olması ise havadan drone ile görüntülendi.

SEYYAR SATICILAR YOLLARDA

Zeytinburnu sahil yolunda ise bazı vatandaşların virüs salgını olmasına rağmen sokaklarda ve sahillerde olduğu görüldü. Birkaç seyyar satıcı ise para kazanmak için yollarda beklediği görüldü.