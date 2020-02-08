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İstanbul'da ulaşım zammı İmamoğlu'na soruldu

İBB Başkanı İmamoğlu, vatandaşlar düşünülerek hizmetin sürdürülmesi için ulaşıma zam yapıldığını söyledi.

AA & Ensonhaber | 08.02.2020 - 09:18..
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İstanbul'da ulaşım zammı İmamoğlu'na soruldu

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 oranında zam geldi. Bu kararın ardından tek biniş ücreti 2,60'tan 3,50'ye yükseldi.

Seçimlerden önce tasarruf tedbirlerinin alınacağını vatandaşa zamların yansıtılmayacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu'nun zam kararına ilişkin ne söyleyeceği merak ediliyordu.

İBB Başkanı İmamoğlu, Adana'da katıldığı Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nda konuya ilişkin açıklama yaptı.

VATANDAŞ DÜŞÜNÜLEREK, HİZMETİN SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN...

İmamoğlu, "Yaptığımız zam ne yazık ki bir sonuçtur. Esas girdilerden hesap sorulması lazım. Akaryakıt ve diğer unsurlara baktığınız zaman 2 yılı aşkın süredir zam yapılmayan İstanbul’daki zam, Türkiye şartlarında vatandaşımız düşünülerek, hizmetin sürdürülmesi adına yapılmış bir zamdır.

Ekrem İmamoğlu'ndan zam açıklaması VİDEO

BU KOŞULLARDA ZAM YAPMAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Elbette hiçbir belediye zam yapmak istemez ama bugünkü koşullarda bu mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da ulaşım zammı İmamoğlu'na soruldu

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