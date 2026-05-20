İstanbul’da uluslararası aranan şüpheli operasyonla yakalandı

İstanbul’da güvenlik güçlerinin narkotik suçlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, uluslararası bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat birimleriyle koordineli yürütülen çalışma sonucunda hakkında kırmızı bülten benzeri uluslararası arama kaydı bulunan bir şüpheliyi yakaladı.

Şişli’de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının, örgütlü uyuşturucu trafiğinde aktif rol oynadığı öne sürüldü.

NARKOTİK VE İSTİHBARAT EKİPLERİ ORTAK ÇALIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile birlikte yürüttükleri koordineli çalışmada şüpheli V.B.’nin izini sürdü.

Yapılan teknik ve saha incelemelerinde, zanlının çeşitli mesajlaşma uygulamaları üzerinden uluslararası uyuşturucu ticareti organizasyonlarında yer aldığı ve farklı ülkeler arasında sevkiyat faaliyetleri yürüttüğü belirlendi.

ALMANYA TARAFINDAN DA ARANIYORDU

Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında, Almanya yetkili makamları tarafından da “uyuşturucu madde ticareti” suçundan difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunduğu tespit edildi.

Uluslararası iş birliği çerçevesinde yürütülen takip sonucunda zanlının Türkiye’de olduğu belirlendi.

ŞİŞLİ’DE OPERASYONLA YAKALANDI

Şüpheli V.B., İstanbul’un Şişli ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ardından zanlının emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Yetkililer, uluslararası suç örgütlerine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.