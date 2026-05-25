İstanbul'da ürün değiştirmesine izin verilmeyen kadın, kocasını çağırdı: Silahlı kavga çıktı

İstanbul'da akılalmaz olay...

Bugün Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Avni Akyol Bulvarı üzerindeki bir markette, bir kadın satın aldığı ürünü değiştirmek istedi ancak market çalışanları bu talebi kabul etmedi.

EŞİNİ ÇAĞIRDI

Yaşanan tartışmanın ardından kadın, eşini markete çağırdı.

Markete gelen adam ile market çalışanları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

MARKET ÇALIŞANI BIÇAK ÇEKTİ, KADININ KOCASI SİLAHINI ÇIKARDI

Kavga sırasında market çalışanı, kadının kocasına bıçak çekti.

Kadının kocası da market çalışanına silah çekerek karşılık verdi.

VATANDAŞLAR AYIRDI

Kavga sırasında market çalışanı ve silahlı şahıs yaralandı.

Ayrıca olaya müdahale etmek isteyen market çalışanı da darbedildi.

Kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durduruldu.

KAMERALARA YANSIDI

İkili arasında yaşanan arbede anları hem güvenlik kameralarına hem de cep telefonu kameralarına yansıdı.