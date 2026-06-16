İstanbul'da uyuşturucu deposuna çevrilen aile binasına baskın: Peçeteye sarıp yutuyoruz
Kağıthane'de bekçiler tarafından takip alınan 2 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu çıkmasının ardından şüphelilerden birinin ailesiyle yaşadığı binaya operasyon düzenlendi. Aramalarda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, son dönemde uyuşturucu kullanıcılarından aldıkları bilgiler üzerine Berat Ö.'yü takibe aldı.
Yapılan çalışmalarda Berat Ö.'nün, ailesiyle yaşadığı binanın altındaki kömürlük bölümüne sık sık girip çıktığı belirlendi.
ÜST ARAMASINDA UYUŞTURUCU BULUNDU
Bir süre izlenen 25 yaşındaki Berat Ö., Merkez Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonu çıkışında yanında bulunan Mücahit K. ile birlikte durduruldu.
Yapılan kontrollerde, Berat Ö.'nün üzerindeki sakız kutusunda 113 gram uyuşturucu bulundu.
UYUŞTURUCU DEPOSUNA ÇEVİRDİĞİ AİLE BİNASINA BASKIN
Bekçilerin çalışmasının devamında Berat Ö.'nün Hamidiye Mahallesi'ndeki ailesiyle yaşadığı binaya ve altındaki kömürlük bölümüne, Sadabad Suç Araştırma Amirliği ekipleriyle baskın düzenlendi.
Kömürlükte yapılan aramalarda, bir bidonun içerisine gizlenmiş 9 kilo 525 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Berat Ö.'nün binanın kömürlük bölümünü uyuşturucu saklamak için kullanıldığı tespit edildi.
"PEÇETEYE SARIP YUTUYORUZ"
Gözaltına alınan Berat Ö. ile Mücahit K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Berat Ö. çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken Mücahit K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin polisteki ilk ifadelerinde, ele geçirilen uyuşturucuyu peçeteye sarıp yuttuklarını söylediği öğrenildi.