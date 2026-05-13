İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonları hız kesmiyor.

Bu kapsamda İstanbul’da başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

2 İLÇEDE ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçunun işlenmesinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Avcılar’da ve Esenyurt’ta çalışmalar başlatıldı.

ZULA EVİ OLARAK BİLİNEN ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

10 Mayıs Pazar günü, Avcılar’da ve Esenyurt’ta zula evi olarak nitelendirilen iki ayrı eve operasyon düzenlendi.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, şüpheli M.E.T.’yi gözaltına alırken evde yapılan aramalarda 170 parça halinde 400 gram esrar, 67 parça halinde 50 gram kokain, 2 hassas terazi, 1.025 lira, 2 ruhsatsız tabanca ve 50 fişek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.