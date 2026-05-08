İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 200 milyon lira değerinde uyuşturucu hap ele geçirildi

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

Emniyet ekiplerinin uyuşturucuya yönelik başarılı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul’un Bayrampaşa ve Güngören ilçelerinde, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

EMNİYET EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İncelemeler sonucunda uyuşturucu ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 adres ve bir araca operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

200 MİLYON LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU

Ekiplerce şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 200 milyon lira değerinde 1 milyon adet uyuşturucu hap, hap üretiminde kullanılan 5 makine ile 84 kolide 21 bin adet kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin, ilerleyen saatlerde Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edileceği öğrenildi.