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İstanbul'da valizin içinden erkek cesedi çıktı

Arnavutköy’de koli bandıyla sarılmış valizin içinde 35-40 yaşlarında, elleri ve ayakları bağlanmış, yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir erkeğe ait ceset bulundu.

AA | 18.03.2020 - 11:48..
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi’nde bir parkın yanında sahipsiz valiz görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, koli bandıyla sarılmış valizi güvenli şekilde açtı.

KİMİN BIRAKTIĞI ARAŞTIRILIYOR

Valizden, 35-40 yaşlarında, elleri ve ayakları bağlanmış, yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir erkeğe ait ceset bulundu. Ceset, polis ekiplerinin inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, valizin kim veya kimler tarafından bırakıldığı araştırılıyor.

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