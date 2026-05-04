İstanbul'da vapura binen ve kaybolan kadının çantası bulundu: Denizde aranıyor

İstanbul Kadıköy'den Beşiktaş'a saat 22.00 sularında sefer yapan yolcu vapurundaki güverte bölümünde çantasıyla oturan kadının, bir süre sonra ortadan kaybolduğu fark edildi.

Çantanın yerinde olduğu ancak kadının vapurda olmadığı anlaşılınca durum görevlilere bildirildi.

KAYIP KADININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, seferi yapan vapurun Kırçıloğlu 4 isimli yolcu gemisi olduğu tespit edildi.

Vapurda bulunan siyah çantada yapılan kontrollerde, kadının kimlik bilgilerine ulaşıldı.

Çantanın, Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova'ya ait olduğu belirlendi.

KADIKÖY'DE VAPURA BİNDİĞİ BELİRLENDİ

Kadıköy iskelesindeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Huseynova'nın saat 20.20 sıralarında turnikeden geçerek vapura bindiğini tespit etti.

Görüntüler, kayıp kadının kızı Nigar Yusifli'ye de izletildi.

Yusifli, görüntüdeki kişinin annesi olduğunu teyit etti.

BEŞİKTAŞ'TA İNMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Vapurun varış noktası olan Beşiktaş iskelesindeki kamera görüntüleri de polis ekipleri ve kayıp kadının kızıyla birlikte incelendi.

Yapılan incelemede, Huseynova'nın Beşiktaş iskelesinde indiğine dair bir görüntü bulunamadı.

Tekne kaptanıyla yapılan görüşmede, vapurdaki kameraların 14 Nisan'dan bu yana çalışmadığı bilgisine ulaşıldı.

DENİZDE ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Kadının bulunması için Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne ait 2 kontrol botu, Kıyı Emniyeti'ne ait 1 bot ve Sahil Güvenlik'e ait 1 botla denizde arama çalışması sürdürülüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.