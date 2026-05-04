İstanbul'da yağışlar barajlara yaradı: İşte 4 Mayıs İSKİ baraj doluluk oranları

İstanbul barajlarında geçtiğimiz aylarda yaşanan kuraklık alarmı yerini bahar sevincine bıraktı.

Kış ortasında %17 seviyelerini görerek alarm veren doluluk oranları, Nisan ve Mayıs aylarındaki bereketli yağışlarla birlikte dev bir ivme yakaladı.

İSKİ'nin 4 Mayıs 2026 tarihli güncel raporuna göre, Ömerli ve Terkos gibi hayati öneme sahip barajlarda su seviyesi kritik eşiği aştı.

İşte İstanbul barajlarındaki son durum…

4 MAYIS İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 4 Mayıs verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşılan verilere göre, İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 71.07 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şu şekilde:

Ömerli: %94,43

Elmalı: %93,71

Darlık: %88,24

Alibey: %67,38

Kazandere: %60,70

Pabuçdere: %60,34

Terkos: %58,38

Büyükçekmece: %56,83

Sazlıdere: %46,05

Istrancalar: %44,73