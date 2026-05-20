İstanbul'da yağmur etkili oluyor.

Bazı bölgelerde ise etkisi artmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yer yer sağanak yağış etkili oluyor.

KADIKÖY'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Yağmur nedeniyle Kadıköy D-100 karayolunda su birikintileri oluşurken bazı yollar, yağmur sonrası göle döndü.

Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ARALIKLARLA DEVAM EDECEK

Yağışlı havanın, kent genelinde Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.