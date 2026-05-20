İstanbul'da yağmur etkili oluyor
İstanbul'da etkili olan yağmur özellikle Kadıköy'de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kadıköy D-100 karayolu yağmur sonrası göle dönerken vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı.
Bazı bölgelerde ise etkisi artmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yer yer sağanak yağış etkili oluyor.
KADIKÖY'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Yağmur nedeniyle Kadıköy D-100 karayolunda su birikintileri oluşurken bazı yollar, yağmur sonrası göle döndü.
Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
ARALIKLARLA DEVAM EDECEK
Yağışlı havanın, kent genelinde Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)