İstanbul'da yağmur ve sis etkili oluyor
İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde yağmur ve sis etkili oluyor.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
İstanbul'da Kurban Bayramı tatili başladı.
Ancak soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek binalar gözden kayboldu.
KÖPRÜ SİS TABAKASI İÇİNDE KALDI
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bir kısmı da sis tabakası içinde kaldı.
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA KAPALI
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre İstanbul'da bugün hava kapalı olacak; yağmur ve pus görülecek.
Kentte bugün sıcaklığın 20 dereceler civarında seyretmesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)