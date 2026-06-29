İstanbul'da 'yan bakma' tartışması canından etti: Nişanlısı şahit oldu

İstanbul Kartal'da dükkanının önünde nişanlısıyla oturan Yusuf İnan, bitişikte mobilya dükkanı bulunan kadın esnaf ile 'yan bakma' nedeniyle tartıştı.

Bu sırada tartışmaya kadının sevgilisi de dahil oldu.

'YAN BAKTIN' KAVGASI ALEVLENDİ

Bir süre devam eden tartışma kısa sürede sona erdi.

Yaklaşık 2,5 saat sonra Yusuf İnan, nişanlısını evine bırakmak üzere aracından indiği sırada, daha önce tartıştığı kişinin saldırısına uğradı.

NİŞANLISININ YANINDA BIÇAKLADI

Şüpheli, Yusuf İnan'ı darbedip bıçakladıktan sonra geldiği araca binip olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Yusuf İnan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerinin ardından komşu esnaf olan kadının ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı.

YAKINLARI MOBİLYA DÜKKANINA SALDIRDI

Olayın haberini alan Yusuf İnan'ın yakınları ise, olaya sebep olduğunu iddia ettikleri kadına ait mobilya dükkanının camlarını kırdı.

Yusuf İnan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

"NEDEN BAKTIĞINI SORUNCA TARTIŞMA ÇIKIYOR"

Yusuf İnan’ın esnaf komşusu İsmail Kurudal, şunları söyledi:

"Çok yakından tanıdığım ve sevdiğimiz esnaf kardeşimizdi. Yusuf kardeşimiz, o akşam nişanlısıyla yemeğe gidiyorlar. Dönüşte buraya dükkanının önüne geliyorlar. Yan komşusu kadının sevgiliyle göz göze geliyorlar.

Yusuf’a neden baktığını sorunca Yusuf da ona; ‘sen ne bakıyorsun?’ diye cevap veriyor. O sırada bir tartışma yaşanıyor. Sonra ikisi de sakinleşiyor. Kızla sevgilisi kendi dükkanlarına girerken Yusuf ile nişanlısı da burada oturmaya devam ediyor.

"NİŞANLISININ YANINDA VAHŞİCE KATLEDİLDİ"

Bu olaydan 2 saat sonra arkadaşlarını toplayıp 2-3 araçla geliyorlar. Ya burada denk geliyorlar ya da Yusuf’un dükkandan çıkmasını bekliyorlar orasını bilmiyorum.

Yusuf dükkandan çıkıp 50 metre gittikten sonra nişanlısının yanında Yusuf’a saldırıyorlar. Orada vahşice katlediliyor. Yüreğimiz yandı.

Babasını depremde kaybetti. Çok iyi niyetli bir insandı. Sevmeyeni yoktu. Biz adalet istiyoruz."

DEPREMDE BABASINI KAYBETTİ

Öte yandan, Yusuf İnan'ın babasının Adıyaman Belediyesi’nde görev yaptığı sırada, 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği, depremin ardından 2 kardeşi ve kanser hastası olan annesini İstanbul'a getirerek burada hayatlarını sürdürdükleri öğrenildi.