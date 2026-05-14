İstanbul’da yan baktın diyerek tartıştığı kişiyi bıçaklayan şüpheli cezaevine gönderildi

İstanbul’da yan baktın diyerek bıçakladı, hapse girdi...

Kasımpaşa’da 11 Mayıs Pazartesi günü saat 10.45 sıralarında Beyoğlu Camiikebir Mahallesi’nde Muharrem Ç., parkta bankta oturduğu sırada yanına siyah giysili bir kişi oturdu.

KARNINDAN BIÇAKLADI

Yaklaşık bir dakika bankta oturan şüpheli, Muharrem Ç.’yi karnından bıçakladı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı Muharrem Ç., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Muharrem Ç.’nin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Görüntülerde şüphelinin, Muharrem Ç.’nin yanına oturduktan kısa süre sonra onu bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı belirlendi.

3 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, şüphelinin Batuhan A. olduğunu tespit etti. Batuhan A., Camiikebir Mahallesi’nde olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

Şüphelinin poliste daha önce üç suç kaydı olduğu öğrenildi.

YAN BAKTIĞI İÇİN BIÇAKLADIĞINI SÖYLEDİ

Emniyete götürülen Batuhan A.’nın ifadesinde, bankta yanına oturduğu Muharrem Ç.’yi kendisine yan baktığı gerekçesiyle bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Batuhan A., kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.