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İstanbul'da yan yatan araçtan 4 kişi fırladı

Bağcılar'da bir köprünün üzerinde ilerleyen panelvan araç, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda bariyerlere çarpıp yan yattı. İçindekiler ise araçtan fırlayarak köprüden aşağıya düşüp, yaralandı.

İHA |
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İstanbul'da yan yatan araçtan 4 kişi fırladı

İstanbul Bağcılar'da, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FL 0084 plakalı panelvan araç, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı ve yan yattı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 4 kişi, araçtan fırlayarak köprüden bir alt yola düşüp yaralandı.

İstanbul'da yan yatan araçtan 4 kişi fırladı ViDEO

POLİS HEMEN OLAY YERİNİ ÇEVİRDİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yol üzerinde dubalarla ve şerit çekerek önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

İstanbul'da yan yatan araçtan 4 kişi fırladı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin, kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İstanbul'da yan yatan araçtan 4 kişi fırladı

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