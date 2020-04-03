İstanbul Bağcılar'da, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FL 0084 plakalı panelvan araç, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı ve yan yattı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 4 kişi, araçtan fırlayarak köprüden bir alt yola düşüp yaralandı.

İstanbul'da yan yatan araçtan 4 kişi fırladı ViDEO

POLİS HEMEN OLAY YERİNİ ÇEVİRDİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yol üzerinde dubalarla ve şerit çekerek önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin, kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.