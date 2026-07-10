İstanbul'da yanan motosiklete, market önündeki su bidonlarıyla müdahale etti
Küçükçekmece'de arızalandığı için sürücüsünün iterek götürdüğü motosiklet, aniden alev alev yanmaya başladı. Sürücü ve yardıma koşan market sahibinin, dükkan önündeki 5 litrelik su bidonlarıyla yangına müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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İstanbul Küçükçekmece'de arızalandığı için sürücüsünün iterek götürdüğü motosikletten bir anda duman çıkmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, yol üzerindeki bir marketin önünde durdu.
ALEVLERE SU BİDONLARIYLA MÜDAHALE ETTİLER
Motosiklet kısa sürede alev alev yanmaya başladı.
Marketin girişinde bulunan 5 litrelik su bidonlarıyla motosiklete müdahale etmeye çalışan sürücünün yardımına iş yeri sahibi koştu.
YANGIN ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yangın, getirilen yangın söndürme tüpüyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Motosiklette hasar oluşurken, yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)