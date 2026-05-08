İstanbul'da yangın paniğe neden oldu

İstanbul Kağıthane'de korkutan yangın...

Ortabayır Mahallesi Santral Caddesi’nde bulunan tek katlı metruk binada yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki 5 katlı binaya da sıçradı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

İtfaiye ekipleri ise yangının sıçradığı binada yaşayan vatandaşları tedbir amacıyla tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

BÜYÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU

Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın sonrası metruk binada büyük çapta hasar oluşurken ekipler bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.