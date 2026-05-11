İstanbul'da yangından kurtardığı kediye kalp masajı yaptı

İstanbul Bayrampaşa'da markette yangın...

Orta Mahalle Bağlar Caddesi'nde bulunan bir markette henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler marketi sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

YAVRULAR KURTARILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, market içerisinde mahsur kalan anne kedi ile 3 yavrusu kurtarıldı.

Dumandan etkilenen anne kediye, bir itfaiye eri tarafından kalp masajı yapıldı.

Kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle market kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"İTFAİYE KURTARDI, KALP MASAJI YAPTI"

Yangının çıkan marke ile aynı sokakta oturan Mehmet İsiyel, “Yangın başladığında ben yatıyordum. Eşim bizi dışarı çıkardı. Elektrik kaçağından yangın çıkmış. Allah'tan ölen veya yaralanan yok. Bir kedimiz vardı itfaiye kurtardı. Yeni doğum yapmıştı.

Bizim apartmanda doğum yapmış buraya taşımış annesi. İtfaiye kalp masajı yaptı. Bu tarafa geçemedik kimseyi almadılar. Güvenlik şeridi çektiler. İçeride tüpler var, buzdolapları var. Onların patlama durumu var. Binaları hemen boşalttılar.

Market sahipleri yoktu. Çocukları koşarak geldi. Müdahale etmeye çalıştılar ama itfaiye varken kimse yanaşmadı. Camlar buralara kadar sıçradı. Duman saat 03.00'e kadar herkesi etkiledi. Biz fazla duramadık, kızım yukarıda oturuyor onlara gittik." dedi.