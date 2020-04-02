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İstanbul'da yardım parası kalabalığı

Esenyurt'ta PTT şubesi önünde oluşan yoğunlukta vatandaşlar, 'sosyal mesafe' kuralına yine uymadı.

DHA |
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İstanbul'da yardım parası kalabalığı

İstanbul'da yardım paralarını almak isteyenler, sabah saatlerinde yine PTT şubelerinin önüne koştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin lira tutarında yapılan ödemelerinin ikinci gününde de PTT önlerinde yoğunluk oluştu.

İstanbul'da yardım parası kalabalığı

SOSYAL MESAFE KURALI YOK

Esenyurt'ta sabah saatlerinde PTT şubesi önüne gelen vatandaşlar, sıra beklerken "sosyal mesafe" kuralına uymadı.

İstanbul'da yardım parası kalabalığı

POLİS VE ZABITA UYARI ÜSTÜNE UYARI YAPTI

Uzun kuyrukların oluştuğu PTT önüne gelen polis ve zabıta ekipleri, sık sık mesafe uyarısı yaptı.

İstanbul'da yardım parası kalabalığı

İstanbul'da yardım parası kalabalığı

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