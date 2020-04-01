İstanbul'da yardım parasını almak isteyen PTT'ye koştu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan paket kapsamında, 2 milyon aileye 1000 TL'lik sosyal yardımlar başladı.

1 Nisan itibarıyla paralar, hesaplara yattı.

Maddi durumu yetersiz ailelerden onlarcası, İstanbul Esenyurt’taki PTT binası önünde toplandı.

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ŞERİT ÇEKİLDİ

Uzun kuyrukların oluştuğu bina önünde zabıta ekipleri, sosyal mesafeyi korumak adına şerit çekti ve sık sık uyarılarda bulundu.

Ekipler, giriş ve çıkışlarda bariyerler ile önlemler aldı.

"BARİYERLERLE ÖNLEM ALDIK"

Öte yandan dezenfekte ekipleri ise PTT’nin iç ve dış kısımlarını ilaçladı. Zabıta ekiplerinden Erkan Balcı, “Sosyal mesafe konusunda şeritler ve bariyerler ile önlemler aldık. Vatandaşlarımızı sırayla içeri aldık. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir.” açıklamasına yer verdi.