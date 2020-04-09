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İstanbul'da yasağa rağmen sahile inenlere ceza

Beşiktaş'ta koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, yasaklanmasına rağmen sahilde yürüyüş yapanlara polis tarafından işlem yapıldı.

DHA |
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İstanbul'da yasağa rağmen sahile inenlere ceza

 

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmamaları için uyarılar yapılırken, sahillerde oturma, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı.

İstanbulluların birçoğu yasaklara uyarken, bazı vatandaşlar sahillerde yürüyüş yapmaya devam ediyor.

Sahil yasağına rağmen spor yapan 2 kadına ceza kesildi VİDEO

Beşiktaş'ta polis yasağa rağmen sahilde yürüyenlere işlem yaptı -2

3 KİŞİYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Uyarılara rağmen evinde kalmayarak Arnavutköy Sahili'nde 3 kişiyi fark eden polis ekipleri, yasağa rağmen sahilde yürüyüş yaptıkları için işlem yaptı.

Beşiktaş'ta polis yasağa rağmen sahilde yürüyenlere işlem yaptı -1

KALEMİ TUTMAYA ÇEKİNDİLER

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca işlemleri yapılan 2 kadının, imza atmaları için uzatılan kalemi tutmak istememeleri dikkat çekti.

Koronavirüs korkusuyla, kalemi çıplak elle tutmak istemeyen bir kadın, cebinden çıkardığı poşetle tutarak imza attı.

Maske dahi takmadan sahilde yürüyüşe çıkan bir kadın ise, polisin kendisine uzattığı plastik eldiveni kabul etmeyerek, kalemi tişörtü ve bir peçete yardımıyla tutarak imza attı.

Beşiktaş'ta polis yasağa rağmen sahilde yürüyenlere işlem yaptı -3



Beşiktaş'ta polis yasağa rağmen sahilde yürüyenlere işlem yaptı -4

Beşiktaş'ta polis yasağa rağmen sahilde yürüyenlere işlem yaptı -5

Beşiktaş'ta polis yasağa rağmen sahilde yürüyenlere işlem yaptı -6

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