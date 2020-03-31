İstanbul'da yasağa rağmen sokağa çıkanlar

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında “evde kalın” çağrılarının yinelenmesine rağmen güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Beyoğlu Hasköy Parkı’na gitti.

Kimi vatandaşlar banklarda otururken, kimileri de deniz kenarında oturup piknik yaptı.

PARKTA KİM VAR KİM YOK TEK TEK UYARILDI

Bu kapsamda denetimlere devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, parka gelerek tek tek vatandaşları uyardı. Denetimler kapsamında polis ekipleri, parkta kendilerini gören vatandaşların sahilde demirli olan tekneye gittiklerini gördü.

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"ARIZAMIZ VAR"

Bunun üzerine tekneye yaklaşan polis, “sosyal mesafe” kuralına uymadan oturanları uyararak, ne yaptıklarını sordu. “Bir arızamız var, onu halledip, çay içip çıkıyoruz.” diyen kişilere polis, “Dışarıya çıkmayın, sağlığınızdan önemli değil.” uyarısını yaptı. Uyarıların ardından tekneden inenler, evlerinin yolunu tuttu.

"15 GÜNDÜR EVDEN ÇIKMADIK"

Öte yandan parkta denetimlere devam eden polis, iki arkadaşın seyyar sandalye kurup piknik yaptıklarını gördü. Polisi görünce sandalyeyi toplayan gençler ve yoldan geçen çocuklu bir çift ise uyarılar karşısında, “15 gündür evden çıkmadık” diyerek, kendilerini savundu. Parka gelmeyip aracın içerisinde oturan bir çifti de uyaran polis, sahilde alkol alan bir vatandaşın kimliğini kontrol ederek, eve gitmesi uyarısında bulundu.

ÇOCUKLAR BABALARINA TESLİM EDİLDİ

Parktaki uyarıların ardından spor alanına ve çocuk parkına giren polis, spor yapan bir vatandaşı önce tebrik etti ardından da bu süreçte evde kalması yönünde çağrı yaptı. Oyun parkında oynayan çocukları da gören polis, onları sevdi ve babalarına teslim etti.

"BİZ ZATEN SAĞLIKLIYIZ"

Öte yandan devam eden denetimler kapsamında parktaki bir bankta çocuklu bir aileyi gören polis ekipleri, yanlarına giderek kibarca uyarıda bulundu. Ancak polise bahaneler savurarak direnen şahıs polisin, “sağlığınız için” uyarısına “biz zaten sağlıklıyız” cevabını verdi.