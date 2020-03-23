İstanbul’da yasağa uymayan yaşlılar

Dünyayı saran koronavirüs nedeniyle Türkiye'de yetkililer tarafından alınan önlemler, gün geçtikçe daha da sıklaşıyor.

Son olarak 65 yaş ve üstü ile özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların dün saat 24.00'den itibaren dışarıya çıkmasının yasaklanmasının ardından İstanbul adeta hayalet şehre döndü.

UYARI ANONSU

Bu kapsamda Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği görevlileri, polis otosuyla sahilde denetime çıktı. Megafonla, “Değerli İstanbullular. Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdikleriniz sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça dışarıya çıkmayalım.” diyerek anons geçen ekipler, sonrasında 65 yaş üstü olduğundan şüphelendiği vatandaşların yanına gitti.

'EVDE BUNALDIM' DİYEREK POLİSTEN KURTULMAYA ÇALIŞTI

Yaşlı bir vatandaştan kimliğini isteyen ekipler, adamın 69 yaşında olduğunu görünce kendisine evine gitmesi konusunda uyarıda bulundu. Yaşlı adamın 'bunaldım' demesi üzerine polis, 'sağlığınızdan önemli değil' cevabını vererek, evine gönderdi.

74 YAŞINDA ÇIKTI, 'O KADAR BÜYÜK DEĞİLİM' DEDİ

Diğer bir yaşlı vatandaşın kimliğini kontrol eden polis, 74 yaşında olduğunu görünce neden dışarıya çıktığını sordu. Yaşlı adamın 'eve gidiyorum, saat 17.00’e daha var' demesi üzerine polis, 'bunun saati yok, sağlığından daha mı önemli' diyerek, kendisini eve gönderdi. Uyarı esnasında yaşlı adamın 'o kadar büyük değilim' diyerek, polisi ikna etmeye çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.

'DUR' İHTARINA UYMAYIP, MOTOSİKLETLE KAÇTI

Denetimlere devam eden polis, parkta yaşlı bir vatandaşın bankta oturduğunu gördü. Bunun üzerine adama seslenen polis, kendisini beklemesini söyledi. Polisin uyarısını dikkate almayan adam, motosikletine binerek ara sokağa girip hızla gözden kayboldu. Yaşlı adamın kaçışı, vatandaşları güldürdü.

TOPLANIP ALKOL ALDILAR

Polis son olarak Hasköy Parkı’nda çok sayıda yaşlı vatandaşın alkol tükettiği bilgisini alması üzerine sahil kısmına gitti. Vatandaşların kimliklerini tek tek kontrol edildiği esnada 64 yaşındaki bir vatandaşın yaş sınırının altında kaldığını söylemesi üzerine polis, “Yaş yasağı yok ama sonuçta virüs var, sağlığınız için söylüyorum.” diyerek uyarıda bulundu.