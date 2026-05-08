İstanbul'da yaşlı bakımevindeki şiddet görüntülerine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi Gardenta Sokak’taki Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi adlı yaşlı bakım merkezinde infial yaratan görüntüler sosyal medyaya düştü.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, bakım merkezi çalışanının yaşlı hastayı iterek yere düşürdüğü ve ardından darbettiği görüldü. Şiddete maruz kalan hastanın başından yaralandığı öğrenildi.

Cep telefonu görüntülerinde ise aynı personelin bir hastanın yüzüne tükürdüğü anlar yer aldı. Bir başka görüntüde ise yaralanan hastanın yakınlarının kurum çalışanlarına tepki gösterdiği görüldü.

İddiaya göre bakım merkezinde benzer olaylar daha önce de yaşandı ancak kurum yönetimi tarafından personele yönelik herhangi bir işlem yapılmadı.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında kurum müdürü, hastaları darbettiği öne sürülen 2 çalışan ve görüntüleri kaydeden kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKANLIKTAN "SIFIR TOLERANS" MESAJI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın 27 Nisan 2026 tarihinde Bakanlığa ulaşmasının ardından derhal teftiş başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlgili personelin iş akdi derhal feshedilmiş ve hakkında adli süreç başlatılmıştır. Olaydan etkilenen bireyin hastaneye sevki sağlanmış, gerekli tıbbi müdahalesi gerçekleştirilmiştir. Engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir.”

"BABAMA YÜZDE 100 DARP RAPORU VERİLDİ"

Bakım merkezinde kalan 62 yaşındaki babasının da şiddet gördüğünü iddia eden Gülistan Avcı, geçen yıl yaşanan olaylarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Avcı, babasının vücudunda morluklar, tırnak izleri ve ağır yaralar gördüklerini belirterek, ilk verilen rapordan şüphelendiklerini söyledi. Daha sonra şehir hastanesinden alınan raporda babasına “yüzde 100 darp raporu” verildiğini ifade eden Avcı, bakım merkezindeki hijyen koşullarının da kötü olduğunu öne sürdü.

Avcı ayrıca, başka mağdurların da benzer şekilde darbedildiğini, bazı yaşlıların uyuz ve çeşitli enfeksiyonlara yakalandığını iddia etti.