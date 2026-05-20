İstanbul'da yıkımda yan bina hasar aldı

İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde 4 katlı binanın yıkımı sırasında binadan düşen beton parçaları, bitişikte bulunan apartmanın iki katında hasara yol açtı.

Moloz parçalarının dolduğu bahçe katı ile birinci kattaki balkon demirleri ve camlar kırıldı.

"HASTAMIZ 12 SAAT OKSİJENSİZ KALDI"

Birinci katta yaşayan İranlı hastanın komşusu Gülay Yersel, "Yıkım yapılırken elektriğimizi kestiler. 12 saat boyunca elektrik gelmedi. Aradığımızda muhatap bulamadık. 'Bakım çalışması var' dediler. Hastamız 12 saat oksijensiz kaldı. Türkçe bilmediği için hastaneye de gitmek istemedi.

Şu an yatak odasının camı kırık durumda. Tozdan dolayı hepimiz nefes almakta zorlanıyoruz, öksürüyoruz. Çalışmayı yarım bırakıp gittiler. Beton parçaları düştü, hala düşme riski var. Ben bahçe katında oturuyorum. Camlarım tamamen kapalı durumda.

Camlar ve balkon demirleri kırıldı. Muhatap bulamıyoruz. Söylediğimizde gülüyorlar, hiçbir cevap vermiyorlar.

Belediyeyi arıyoruz, 'Bakıldı, aksi bir durum yok' diye mesaj atıyorlar. Nereye şikayet edeceğimizi şaşırdık. Resmi tatil diye bizi bu durumda bırakıp gittiler." dedi.