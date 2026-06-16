İstanbul'da yine bir metrobüsün motoru yandı

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Bu görüntüler İstanbul için normalleşti...

Neredeyse her hafta gelen metrobüsün motor bölümü yangınlarına bir yenisi daha eklendi.

Avcılar ilçesinde seyir halindeki bir metrobüsün motor bölümünde çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı.

Metrobüsün motor kısmından yükselen dumanları fark eden sürücü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, motor bölümündeki yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Hasar gören metrobüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, yangın nedeniyle kısa süre aksayan seferler ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden normale döndü.

YAŞANAN AKSAMALAR İSYAN ETTİRİYOR

İki hafta önce Uzunçayır'da sabahın erken saatlerinden itibaren Uzunçayır istikametinden Zincirlikuyu yönüne gitmek isteyen vatandaşlar, duraklarda yoğunlukla karşılaştı.

Metrobüste yaşanan arızalardan biri tekrar meydana geldi.

Avrupa Yakası'na gidiş yönünde yaşanan arıza nedeniyle seferler, tek yönden yapılmaya başlandı.

Arızalanan metrobüs yüzünden vatandaşlar, yolculuğa devam edemedi.

Metrobüsün yol ortasında kalması nedeniyle başka araçlar gelemedi ve vatandaşlar gidecekleri yere de ulaşamadı.

Dakikalarca bekleyen vatandaşlar isyan ederek, her gün aynı çileyi yaşadıklarını söyledi.