İstanbul'da yiyip içip hesap ödemeden kaçtılar

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir büfeye gelen 2 kişi, kanat siparişi verip, keyifle yemeklerini yedi.

2 şahıs, yemeklerini bitirdikten sonra hesabı ödemeden büfeden ayrıldı.

"CÜZDANIMI ARAÇTA UNUTTUM"

Hesabı ödeyecekleri sırada şüphelilerden biri, cüzdanını araçta unuttuğunu söyleyerek almaya gitti.

Büfeden ayrılan şüphelinin ardından masada oturan arkadaşı da yarım kalan ayranı alıp, 900 liralık hesabı ödemeden kaçtı.

2 kişinin yemek yedikten sonra büfeden hesap ödemeden ayrıldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"PARAM YOK DİYENLERE İŞ YERİ SAHİBİ YARDIMCI OLUYOR"

Çalışan Oğuz Kılıç, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Siparişlerini ben aldım. 2 porsiyon kanat istediler. İçecek olarak da 1 litre ayran dediler. Uyuruz araçta dediler.



Bunlar kamyoncu dedim. Hesabı ödemek için kasaya geçtiler. 'Kartımız yanımızda değil. Araca gidip alıp gelelim' dediler.



Oradan kaçmışlar. Daha önce de gelen müşteri bunlar. Bunlar yapılmaması gereken şeyler. Ben yakalamış olsaydım ağzını burnunu kırardım.



Param yok diyenlere iş yeri sahibi yardımcı oluyor. Masada aşağı yukarı 900 liralık hesap vardı.”