İstanbul'da yol verme kavgası

İstanbul Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Talimhane mevkiinde bir sürücü, aracını yol kenarına çekerek park etti.

Bu sırada motosikletle gelen 2 kişi, sürücünün yolu kapattığını öne sürerek duruma tepki gösterdi.

Akabinde de tartışma çıktı.

Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

"BOKSÖRÜM ÇENENİ KIRARIM"

Tartışma sırasında motosikletlilerden biri, küfrederek "Boksörüm, çeneni kırarım, polis çağırsana seni çok kötü yaparım." sözleriyle sürücüyü tehdit etti.

Çevrede bulunan kişilerin araya girmesine rağmen tehditlerini sürdüren motosikletli, sürücünün üzerine yürümeye çalıştı.

ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan tartışma anları, araç kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde; motosikletli kişinin sürücüye küfür ve tehditlerde bulunduğu, zaman zaman sürücünün üzerine yürüdüğü ve çevredekilerin tarafları ayırmaya çalıştığı anlar görülüyor.

Görüntülerde, çevredeki kişilerin tarafları sakinleştirmeye çalıştığı anlar da yer alıyor.