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İstanbul'da zabıta ekibi bankları kepçeyle topladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkması üzerine, parklarda bulunan banklar, kepçe yardımı ile kaldırıldı.

İHA | 23.03.2020 - 09:32..
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İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelge ile 65 yaş ve üzeri kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul’da adeta alarm verildi.

ZABITA GÜN BOYU UYARI YAPTI

Vatandaşların sokağa çıkma yasağını dinlemediği görülürken, zabıta ekipleri gün boyu araçları ile sokaklarda gezerek, anons yaptı ve uyarılarda bulundu.

İstanbul'da zabıta ekibi bankları kepçeyle topladı

BANKLAR KEPÇELERLE KALDIRILDI

Öte yandan Bahçelievler'deki zabıta ekipleri, vatandaşların dışarıda oturmaya devam etmesi üzerine parklarda bulunan bankları, kepçe yardımı ile kaldırdı.

İstanbul'da zabıta ekibi bankları kepçeyle topladı

İstanbul'da zabıta ekibi bankları kepçeyle topladı

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