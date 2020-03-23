İstanbul'da zabıta ekibi bankları kepçeyle topladı

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelge ile 65 yaş ve üzeri kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul’da adeta alarm verildi.

ZABITA GÜN BOYU UYARI YAPTI

Vatandaşların sokağa çıkma yasağını dinlemediği görülürken, zabıta ekipleri gün boyu araçları ile sokaklarda gezerek, anons yaptı ve uyarılarda bulundu.

BANKLAR KEPÇELERLE KALDIRILDI

Öte yandan Bahçelievler'deki zabıta ekipleri, vatandaşların dışarıda oturmaya devam etmesi üzerine parklarda bulunan bankları, kepçe yardımı ile kaldırdı.