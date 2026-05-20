İstanbul'da zincirleme kaza: Alkolü sürücü otobüse çarparak durabildi

İstanbul D-100 karayolu Ataşehir mevkiinde sabah saat 04.30 sıralarında, seyir halindeki aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücü önce bir otobüs ve ticari araca ardından bir otomobile çarptı.

DÖRT ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Çarpmanın etkisiyle toplam dört araç kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kontrollerde, sürücünün 2,25 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazaya neden olan sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

D-100 karayolunun Ataşehir geçişinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Çekiciyle araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.