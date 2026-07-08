İstanbul'da zincirleme kaza yaşandı
İstanbul Pendik D-100 Karayolu’nda 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, araç ise hurdaya döndü.
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İstanbul Pendik'te zincirleme kaza..
saat 06:45 sıralarında seyir halindeki minibüse arkadan gelen iki otomobil çarptı.
Otomobillerden biri kaza nedeniyle savrularak demir bariyerlere çarparak durabildi.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ARAÇLAR ÇEKİCİYLE KALDIRILDI
Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen çekiciyle kaldırılırken Tuzla istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)