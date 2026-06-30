İstanbul'da zorla götürülmeye çalışılan kadın yardım çığlıkları attı: Beni öldürecek
Silivri'de yanındaki kişi tarafından kolundan çekilerek zorla götürülmek istenen kadın, 'Beni öldürecek, yardım edin' diyerek çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin tepkisi üzerine şüphelinin olay yerinden ayrılırken kadın da kaçtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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İstanbul Silivri'de henüz kimliği belirlenemeyen kişi, iddiaya göre tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla götürmeye çalıştı.
Kadın, "Beni öldürecek. Ne istiyorsun benden? İstemiyorum seni. Yardım edin, polisi arayın." diye bağırarak çevredekilerden yardım istedi.
KADINI DÜŞTÜĞÜ YERDE BIRAKIP UZAKLAŞTI
Bu sırada yoldan geçen bir kişi, olaya müdahale etmek istedi.
Müdahaleye tepki gösteren şüpheli, bir süre telefonla görüştükten sonra kadını kaldırımda bırakarak olay yerinden ayrıldı.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Kadın ise ayağa kalkarak sokaktan koşarak uzaklaştı.
Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)