İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 72,02 oldu

Yağışlar barajlara yaradı...

Megakent İstanbul'da özellikle son 1 haftada bazı günlerde sağanak yağış etkili oldu.

Kış aylarında yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle alarm veren baraj seviyeleri, son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte yeniden yükselişe geçti.

KENT GENELİNDE DOLULUK ORANI YÜZDE 72

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 10 Mayıs itibarıyla kente su sağlayan barajlardaki güncel doluluk oranlarını açıkladı.

Kent genelindeki ortalama doluluk oranı yüzde 72,02 olarak ölçüldü.

EN DOLU BARAJ ELMALI

En yüksek doluluk oranı yüzde 95,83 ile Elmalı Barajı’nda görülürken, en düşük su seviyesi ise yüzde 43,5 ile Istrancalar Barajı’nda kaydedildi.

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da güncel baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 66,63

• Büyükçekmece Barajı yüzde 56,11

• Darlık Barajı yüzde 91,76

• Elmalı Barajı yüzde 95,83

• Istrancalar Barajı yüzde 43,5

• Kazandere Barajı yüzde 58,7

• Pabuçdere Barajı yüzde 58,91

• Sazlıdere Barajı yüzde 45,45

• Terkos Barajı yüzde 59,08

• Ömerli Barajı yüzde 95,81