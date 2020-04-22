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İstanbul'daki cami hayır için açıldı

Sarıyer'de ibadete kapatılan caminin kapıları hayır için ihtiyaç sahiplerine açılırken; cami imamı, "İhtiyacı olan alsın, imkanı olan ikram etsin" dedi.

Haber Merkezi |
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İstanbul'daki cami hayır için açıldı

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Dedeman Camisi'nin imamı Abdulsamet Çakır, cemaatle ibadete kapanan caminin kapısını, hayır için tekrar açtı.

Çakır, "İhtiyacı olan alsın, imkanı olan ikram etsin." dedi.

DESTEK BEKLİYOR

İmam Abdulsamet Çakır, caminin raflarını gıda ve temizlik malzemeleriyle doldururken, başlattığı iyilik hareketine herkesten destek beklediğini söyledi.

Yüzlerce yıllık sadakataşı geleneğini bu zor günlerde tekrar canlandırmaya çalıştığını aktaran Çakır, yardımlaşmanın 5 gündür sürdüğünü dile getirdi.

İstanbul'daki cami hayır için açıldı ViDEO

“İHTİYACI OLDUĞU KADAR ALIYORLAR”

"Raflarda bir aileye ne lazımsa hepsi mevcut.” diyen Çakır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yağdan çaya, şekere, pirince, temizlik malzemelerine ve çocukların seveceği gıdalara kadar hayırseverlerle, ihtiyaç sahiplerini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Gıdalar bizim marifetimizle veya mahalle halkımız sayesinde buraya konuldu. İhtiyaç sahipleri de gelerek ihtiyacı olduğu kadar alıyorlar."

İstanbul'daki cami hayır için açıldı

İstanbul'daki cami hayır için açıldı

İstanbul'daki cami hayır için açıldı

İstanbul'daki cami hayır için açıldı

İstanbul'daki cami hayır için açıldı

İstanbul'daki cami hayır için açıldı

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