İstanbul'daki cep telefonu hırsızı sıkı takip ile yakalandı
Şişli'de bir iş yerindeki masa üzerinde bulunan cep telefonunu çalan şahıs polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesi ile Fatih'te yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bir iş yerindeki masa üzerinde bulunan cep telefonunun çalındığı belirlendi.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Bunun üzerine İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler bunun üzerine iş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLİP YAKALANDI
İnceleme sonunda ekipler, bir kişinin masanın üzerindeki cep telefonunu aldıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştığını tespit etti.
Yapılan çalışmalarda eşkal bilgilerinden kimliği belirlenen E.E., Fatih'te Şişli Güven Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.E., 'Hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)