İstanbul'dan ocak-mayıs döneminde 5,3 milyar dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin (İİB) ihracatı yılın ilk 5 ayında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 3,3 artışla 5 milyar 342 milyon dolara yükseldi.

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin ülke ihracatındaki payı ise yüzde 5,5 oldu.

EN FAZLA İHRACAT ABD'YE

İİB'nin ihracatı yılın ilk 5 ayında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 3,3 artışla 5 milyar 342 milyon dolara yükselirken bu dönemde en yüksek ihracat 355 milyon dolarla ABD'ye yapıldı.

Bu ülkeye en fazla şeker ve şekerli mamuller ile kağıt ve karton ürünleri satıldı. ABD'yi Norveç, Birleşik Krallık, Almanya ve Irak izledi.

İstanbul'dan yapılan ihracatta Norveç'te "gemi", Birleşik Krallık'ta "kağıt ve karton ürünleri" ile "gemi", Almanya'da "fındık ve mamulleri" ile "kağıt ve karton ürünleri", Irak'ta ise "ağaç ve orman ürünleri" ile "hayvansal mamuller" öne çıktı.

ÜLKE GRUPLARINDA AB ÖNDE

Ülke grupları baz alındığında en fazla ihracat yüzde 2,8 artış ve 1 milyar 363 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı.

EN YÜKSEK İHRACAT MOBİLYA VE ORMAN ÜRÜNLERİNDEN

Yılın ilk beş ayında İİB bünyesinde bulunan birlikler arasında en yüksek ihracatı 1 milyar 479 milyon dolarla İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği gerçekleştirdi.

Onu, 1 milyar 442 milyon dolarla İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), yaklaşık 1,3 milyar dolarla Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), 452 milyon dolarla İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), 398 milyon dolarla İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) izledi.

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 234 milyon dolar, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) ise 123 milyon dolar ihracat yaptı.